Die Gewerkschaft IG Bau hat dem Tarifergebnis für die 890.000 Beschäftigten der Branche zugestimmt.

Erforderlich ist nun, dass auch die Gremien des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes und des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie bis Ende kommender Woche zustimmen. Eine Einigung in dem Tarifkonflikt war erst durch ein Schlichtungsverfahren zustande gekommen. Die Verhandelnden einigten sich schließlich auf Lohnerhöhungen in drei Schritten sowie Corona-Prämien und Einmalzahlungen. Die Angestellten im Westen bekommen demnach bis 2024 insgesamt 6,2 Prozent mehr Geld, im Osten sind es in Summe 8,5 Prozent. Vereinbart wurde von beiden Seiten zudem, dass die Gehälter zwischen Ost und West bis 2026 hundertprozentig angeglichen sein sollen. Eine Einigung gelang auch beim Thema Entschädigung für die Anfahrtswege. Vereinbart wurden pauschale, nach Kilometern gestaffelte Beiträge pro Tag.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.