Im öffentlichen Dienst kommt es wohl wieder zu Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag Ausstände in einzelnen Regionen angekündigt. Zuvor hatte die zweite Runde der Tarifgespräche in Potsdam keine Fortschritte gebracht.

Der Verdi-Vorsitzende Werneke warf den Arbeitgebern mangelnden Respekt vor. Diese hätten in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt, deshalb seien Warnstreiks unvermeidlich.

Auch Kitas könnten betroffen sein

In welchen Regionen und Branchen gestreikt wird, steht noch nicht fest. Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass auch Streiks in Kitas möglich seien, allerdings nicht mehr als ein oder zwei Tage. Zuvor hatte schon der Chef des Beamtenbunds dbb, Silberbach, Warnstreiks in Kitas oder Pflegeeinrichtungen nicht ausgeschlossen.



Nach Angaben von Werneke liegen die Verhandlungsparteien in zentralen Punkten noch weit auseinander. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat, um die Einkommensunterschiede zu verringern. Auszubildende sollen 100 Euro mehr verdienen und die Altersteilzeitregelungen sollen verbessert werden.

Tarifpartner noch weit auseinander

Die Gewerkschaften fordern eine Laufzeit von zwölf Monaten, die kommunalen Arbeitgeber wollen eine Laufzeit bis 2023. Sie argumentieren mit der schwierigen Lage der Kommunen durch die Corona-Krise. Gestritten wird außerdem um die Angleichung der Gehälter in Ost- und Westdeutschland. Werneke nannte es "skandalös", dass sie erst bis 2025 erfolgen soll.

Verhandlungen für 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte

Verhandelt wird für 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte von Bund und Kommunen. Nach Ansicht der Gewerkschaften soll das Ergebnis auf die mehr als 200.000 Beamten übertragen werden. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.



Im vergangenen Jahr hatten Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder unter anderem Kliniken und Hochschulen weitgehend lahmgelegt. Beim letzten Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen im Jahr 2018 gab es unter anderem Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr und in Kitas.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.