Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL Arbeitsniederlegungen angekündigt.

Einen Termin für einen Streik nannte sie aber noch nicht. Die GDL fordert für die Lokführer eine Lohnsteigerung in Höhe des Abschlusses für den Öffentlichen Dienst. Dort hatten die Tarifparteien im Herbst ein Plus von 3,2 Prozent vereinbart.



Die Bahn bot der GDL zuletzt eine Tariferhöhung von 1,5 Prozent für eine Laufzeit ab Anfang 2022 bis Ende Februar 2023 an. In diesem Jahr soll es kein Lohnplus geben.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.