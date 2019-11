Die Fluggesellschaft Lufthansa und Vertreter der Flugbegleiter wollen im Tarifstreit einen Schlichtungsversuch starten.

Lufthansa-Vorstandschef Spohr kündigte in Frankfurt an, die Fluggesellschaft suche das Gespräch mit allen drei Gewerkschaften, in denen sich Flugbegleiter organisiert haben. Das sind neben Ufo auch verdi und die neugegründete Gewerkschaft Cabin Union. Ziel sei es, die von Ufo angebotene Schlichtung zu vereinbaren, so Spohr.



Inzwischen hat sich auch die Gewerkschaft Ufo bereiterklärt, mit der Lufthansa Gespräche zu führen. Diese sollen am Wochenende stattfinden, hieß es von einer Gewerkschaftssprecherin. Der laufende Streik der Flugbegleiter solle jedoch unverändert fortgesetzt werden. Es werde aber zunächst keine Ausweitung auf Tochtergesellschaften der Lufthansa geben.



Der von Ufo ausgerufene Streik hat seit Mitternacht zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Der Ausstand soll 48 Stunden lang dauern. Rund 1300 Flüge wurden abgesagt.