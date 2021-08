Der Vorstand der Deutschen Bahn will für das laufende Jahr auf Bonuszahlungen verzichten.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem Brief des Vorstands an Bahn-Aufsichtsratschef Odenwald. Darin heißt es, man erkläre einseitig den Verzicht auf Sonderzahlungen, Erfolgsbeteiligungen oder andere gesonderte Vergütungen für das Geschäftsjahr 2021. Der Vorstand bestätigte damit gestrige Medienberichte über eine solche Entscheidung. Nach Angaben von Konzernvertretern zeichnet sich allerdings ohnehin keinerlei Anspruch auf Bonuszahlungen ab, weil die Bahn laut einer eigenen Prognose erneut einen Milliardenverlust einfahren wird. Bereits für 2020 hatte es keine Prämien gegeben.



Mögliche Bahn-Boni für Vorstände sind auch eine Begründung der Lokführergewerkschaft GdL für die jüngsten Streiks, mit der sie Lohnerhöhungen und eine Corona-Sonderzahlung durchsetzen will. Die Bahn erklärte heute allerdings, vorerst kein neues Angebot vorlegen zu wollen, und rief die GDL erneut zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.

