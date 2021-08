Im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer will die Deutsche Bahn vorerst kein neues Angebot vorlegen.

Zugleich forderte DB-Chef Lutz den GDL-Vorsitzenden Weselsky erneut zu Verhandlungen auf. Die Tür sei weit offen. Es liege an Herrn Weselsky, jetzt einfach an den Tisch zu kommen und nicht draußen stehen zu bleiben und das gesamte Land lahmzulegen, sagte Lutz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Unterschiede in den Vorstellungen von Bahn und GDL seien überhaupt nicht so groß, als dass sie diese gravierenden Auswirkungen für die Mobilität der Menschen und die Versorgung der Wirtschaft rechtfertigen würden. Lediglich bei der Laufzeit lägen beide Seiten noch auseinander, betonte Lutz. Gestern hatte die Lokführergewerkschaft mit weiteren Arbeitskämpfen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.