Die Lufthansa strebt weiterhin eine umfassende Schlichtung mit der Kabinengewerkschaft UFO an.

Diese müsse lediglich verbindlich zusagen, für die Schlichtungsdauer bei der Lufthansa auf Streiks bei den übrigen Flugbetrieben des Konzerns zu verzichten, erklärte ein Sprecher erneut. Am Vortag hatte das Unternehmen in letzter Minute seine Zustimmung zu dem bereits vereinbarten Schlichtungsverfahren bei der Kerngesellschaft Lufthansa verweigert. Die UFO-Aussagen zum Streikverzicht bei vier weiteren Flugbetrieben erschienen der Lufthansa unzureichend. Um 13 Uhr will sich die Flugbegleitergewerkschaft zum Tarifkonflikt äußern.



Die Lufthansa hatte nach monatelangen rechtlichen Auseinandersetzungen mit UFO vergangene Woche vereinbart, in die Schlichtung zu gehen.