Vor der dritten Runde im Tarifkonflikt des Öffentlichen Diensts der Länder gibt es weitere Warnstreiks.

Beschäftigte in mehreren Ländern legten nach Angaben der Gewerkschaften die Arbeit nieder, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Baden-Württemberg und Bayern. Für morgen sind weitere Aktionen angekündigt. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Donnerstag statt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.



Verdi-Chef Bsirske sagte im ZDF, er sehe derzeit keine Basis für einen Abschluss. Längere Streiks schloss er nicht aus. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Kollatz, lehnte die Forderungen der Gewerkschaften ab. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Länder müssten auch neue Stellen schaffen, in die Infrastruktur investieren und Schulden abbauen.