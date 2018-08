Die Fluggesellschaft Ryanair und die irische Pilotengewerkschaft haben sich in ihrem Tarifstreit geeinigt.

Das bestätigte die Gewerkschaft. Die Piloten in Irland sollen nun über die Einigung abstimmen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Gewerkschaft und Ryanair hatten unter anderem über Urlaub, Stationierungen und Aufstiegsmöglichkeiten gestritten. Zuletzt hatten Piloten von Ryanair auch in mehreren anderen europäischen Ländern mit Streiks für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. Mitte August waren bei dem Pilotenstreik etwa 55.000 Passagiere von Flugausfällen betroffen.



Die Gewerkschaft Verdi verhandelt mit der Fluggesellschaft derzeit außerdem über einen Tarifvertrag für die rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland.