Bei der irischen Fluggesellschaft Ryanair wird heute wieder gestreikt.

In sechs europäischen Ländern will das Kabinenpersonal die Arbeit niederlegen. In Deutschland beteiligen sich daran auch die Piloten. Ryanair hat vorsorglich 150 Verbindungen gestrichen. Alleine in Berlin-Schönefeld fallen 37 Starts und Landungen aus.



Die Beschäftigten der Fluggesellschaft fordern höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Für die Gewerkschaften ist es auch ein Anliegen, dass das Unternehmen jeweils nationales Arbeitsrecht anwendet. Ryanair bezeichnet die Streiks als unnötig und verweist auf laufende Tarifverhandlungen (Audio-Link).