Im Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi neue Warnstreiks im ÖPNV angekündigt.

Nächste Woche Dienstag und Mittwoch sollen in Hessen, Niedersachsen und Bremen Busse und Bahnen erneut stillstehen. Die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Behle, teilte mit, die Arbeitgeberseite habe die Signale bisher nicht verstanden. Bereits am vergangenen Dienstag hatten die Beschäftigten im ÖPNV bundesweit die Arbeit niedergelegt. Es war zu massiven Einschränkungen im Nahverkehr gekommen.



Verdi will mit den Aktionen einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 ÖPNV-Beschäftigten durchsetzen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände lehnt das bisher ab und verweist auf derzeit laufende Verhandlungen in den Bundesländern und Regionen.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.