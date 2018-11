Die Dienstleistungsgewerktschaft Verdi hat die rund 34.000 Beschäftigten der Supermarktkette Real bundesweit zum Streik aufgerufen.

Verdi will erzwingen, dass Real zum Flächentarifvertrag zurückkehrt. Die Supermarktkette wendet diesen seit einem halben Jahr bei Neueinstellungen nicht mehr an. Sorge bereitet den Beschäftigten auch die Ankündigung des Mutterkonzerns Metro, die Real-Märkte verkaufen zu wollen.



Am Mittag ist vor der Metro-Zentrale in Düsseldorf eine Kundgebung mit mehreren tausend Demonstranten geplant. Neben Verdi-Chef Bsirske wird auch Bundesarbeitsminister Heil zu der Protestveranstaltung erwartet.