Die bundesweiten Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes gehen weiter.

In Nordrhein-Westfalen traten heute unter anderem Mitarbeiter an den Universitätskliniken Bonn und Münster in den Arbeitskampf ein. Ferner beteiligten sich Mitarbeitende von Schulen und Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Elternvertreter dort kritisierten die Arbeitsniederlegungen und verwiesen auf die Belastungen der vergangenen Monate durch die Corona-Krise. Die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Gerth, verteidigte indes das Vorgehen. Dem MDR sagte sie, sie könne den Ärger der Eltern nachvollziehen, doch der Streik sei derzeit die einzige Chance, ein vernünftiges Gesprächsangebot einzufordern.



Die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit zwischen den Gewerkschaften und den Ländern hatte keine Einigung gebracht. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.