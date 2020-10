Bundesweit hat es heute weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst gegeben.

In Nordrhein-Westfalen wurde bei den Kommunalverwaltungen in mehreren Städten die Arbeit niedergelegt - so etwa in Düsseldorf, Dortmund, Mönchengladbach und Recklinghausen. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt streikten Beschäftigte der Müllabfuhr und Wertstoffhöfe. Zu Ausfällen bei der Abfall-Entsorgung kam es auch in den Städten Chemnitz in Sachsen sowie in Erfurt und Weimar in Thüringen. In Brandenburg blieben Bürgerservice-Einrichtungen sowie Bibliotheken geschlossen.



Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst bei den Kommunen und im Bund erhöhen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten ein Plus von 4,8 Prozent für ein Jahr.

