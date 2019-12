Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo bereitet erneute Streiks bei der Lufthansa vor. Ein Sprecher erklärte, die genauen Zeiten werde man morgen gegen 17 Uhr bekannt geben. Es müsse noch geklärt werden, wer genau beteiligt sein werde und wie lange der Streik dauern solle. Es könne sein, dass neben der Kernmarke auch Lufthansa-Töchter betroffen seien.

Nach Angaben von Ufo suchten die beiden Schlichter während der Weihnachtsfeiertage nach "kurzfristigen Lösungen". Diese Versuche seien aber erfolglos geblieben. Die Lufthansa äußerte sich zunächst nicht. Ufo hatte bereits vor Weihnachten mit neuen Arbeitskampfmaßnahmen gedroht. Am vergangenen Sonntag hatten sich in Frankfurt am Main Vertreter der Gewerkschaft und der Fluggesellschaft zu Gesprächen mit den Schlichtern getroffen.



Ufo begründete die Drohung damit, dass es nicht gelungen sei, sich auf einen "glaubwürdigen und vor allem rechtssicheren Lösungsweg" zu verständigen. Lufthansa erklärte, über die Gesprächsinhalte sei Stillschweigen vereinbart worden. Zugleich betonte der Konzern, man halte weiterhin gute Lösungen für möglich. Die Schlichter hätten einen weiteren Termin für Anfang Januar vorgeschlagen, hieß es damals weiter.



Im Kern geht es bei der Auseinandersetzung um höhere Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter. Streiks könnten neben der Lufthansa auch die vier Tochtergesellschaften betreffen. Als Schlichter sollten der frühere Leiter der Bundesagentur für Arbeit, Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Platzeck für eine gütliche Einigung sorgen.