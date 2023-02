Galeria Kaufhof

Vor allem in kleinen und mittleren Städten wurden in den vergangenen Jahren bereits viele Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen. (IMAGO / blickwinkel / S.Ziese)

Dabei geht es um die Gehälter für die rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten des Unternehmens. Die Gewerkschaft Verdi will für sie durchsetzen, dass nach der gescheiterten ersten Sanierung im Jahr 2020 nun wieder der Flächentarifvertrag des Einzelhandels gelten soll.

Obwohl die Beschäftigten jeweils auf bis zu 5.500 Euro Jahresgehalt verzichtet haben, geriet Galeria in der Corona-Krise ein zweites Mal in die Insolvenz, die nun in Eigenverwaltung abläuft. Die Geschäftsführung sieht deshalb während der geplanten Sanierung keinen Spielraum für höhere Gehälter. Man gehe aber offen und konstruktiv in die Verhandlungen und strebe einen Warenhaus-Tarifvertrag an, der - so wörtlich - "passender" sei, sagte ein Sprecher.

