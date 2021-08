Bundesweit haben Beschäftigte der Baubranche für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert.

Nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt beteiligten sich Bauarbeiter aus mehreren Bundesländern an den Aktionen in verschiedenen Städten, darunter in Feuchtwangen in Bayern, in Osnabrück und an der ehemaligen Zeche Ewald in Herten im Ruhrgebiet.



Anlass der Kundgebungen sind die laufenden Tarifverhandlungen für die 890.000 Beschäftigten der Bauwirtschaft in Deutschland. Die Beschäftigten des Baugewerbes würden an Geschäften nicht ausreichend beteiligt, die trotz der Corona-Pandemie gut liefen, so die Kritik der IG Bau. Bisher hätten die Arbeitgeber in drei Verhandlungsrunden kein akzeptables Angebot abgegeben. Die Gewerkschaft verlangt ein höheres Grundgehalt und eine zusätzliche Vergütung, wenn lange Fahrten zu Baustellen in Kauf genommen werden müssen.

