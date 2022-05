Nach Warnstreiks

Zuletzt kam es immer wieder zu Warnstreiks wie hier in Bonn. (Marius Becker/dpa)

Die Verhandlungen sollen bis Mittwoch dauern, morgen werden sie nach Berlin verlegt. Für den Fall, dass auch diese Runde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kein Ergebnis bringt, drohte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle mit einer massiven Ausweitung der Streiks.

Zuletzt hatte die Gewerkschaft bereits mit zahlreichen Streikaktionen den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Rund 45.000 Beschäftigte unter anderem in Kitas und bei der Behindertenhilfe beteiligten sich den Angaben zufolge an den Aktionen in der vergangenen Woche. In den Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und mehr Lohn.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.