In der zweiten Tarifrunde haben sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, auf weitere Verhandlungen verständigt.

Die dritte Runde ist für den 17. Mai angesetzt, wie beide Seiten mitteilten. Bis dahin solle es Sondierungsgespräche unter anderem über Löhne, Arbeitszeiten und Altersvorsorge geben.



Die Vorstellungen der Tarifparteien liegen jedoch weit auseinander. Die Gewerkschaft verlangt neben einer Lohnerhöhung von 4,8 Prozent eine Corona-Prämie in Höhe von 1.300 Euro für die Beschäftigten. Die Bahn bezeichnete das als realitätsfern und verwies wegen der Pandemie auf Verluste im vergangenen Jahr in Höhe von 5,7 Milliarden Euro.



Die GDL ringt um ihren Einfluss im Konzern. Seit dem 1. April wendet die Bahn das sogenannte Tarifeinheitsgesetz an. Demnach gilt in den rund 300 Bahn-Betrieben nur noch der Tarifvertrag der jeweils stärkeren Gewerkschaft. Laut Konzern ist das bei einem Großteil der Betriebe die EVG. Mit ihr wurde bereits ein Tarifabschluss erzielt.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.