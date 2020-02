Die IG BAU fordert 6,8 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten der Branche.

Die Gewerkschaft begründete die geforderte Lohnerhöhung mit der guten Auftragslage in der Baubranche. Die Beschäftigten sollten daran zu Recht beteiligt werden. Zudem will die IG BAU eine Entschädigung für Wegezeiten.



Der Arbeitgeberverband ZDB kritisierte die Forderungen. Vermeintliche Gewinne würden durch gestiegene Kosten aufgezehrt. Für die Vergütung des Wegegelds gebe es bereits eine tarifliche Regelung.



Gewerkschaft und Arbeitgeber verhandeln erstmals am 19. März.