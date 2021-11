Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi Streiks angekündigt. Der Schwerpunkt solle in den Gesundheitseinrichtungen liegen, sagte Verdi-Bundeschef Werneke in Potsdam.

Bundesweit könnten derzeit 4.500 Intensivbetten nicht belegt werden, weil medizinisches Personal dafür fehle. Die Arbeitgeber hätten erklärt, es gebe keinen Handlungsbedarf, so Werneke. Beamtenbund-Chef Silberbach betonte, eine Entwertung der Arbeit würden die Gewerkschaften nicht hinnehmen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder habe die Verhandlungen vor die Wand gefahren. Der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Hilbers, kündigte an, man werde kein Angebot vorlegen, solange sich die Gewerkschaften nicht auf eine Reform der Entgelttabellen einließen. Die Landeshaushalte stünden durch Steuerausfälle in der Pandemie unter Druck.



Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen tabellenwirksam monatlich 300 Euro mehr erhalten.

