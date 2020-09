In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zeichnet sich auch in der zweiten Verhandlungsrunde keine Annäherung ab.

Es gebe weiterhin kein Angebot der Arbeitgeber, erklärte der Verhandlungsführer der Kommunen, Mädge, am Rande der Gespräche in Potsdam. Die Gespräche wurden auf morgen vertagt.



Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Verdi-Chef Werneke sagte, die Beschäftigten ließen sich nicht mit einem Hinweis auf einen Kündigungsschutz im öffentlichen Dienst abspeisen. Die kommunalen Verhandlungsführer argumentieren, sichere Arbeitsplätze hätten in diesen Zeiten eine besonders hohe Bedeutung. Sie streben eine Laufzeit des Tarifvertrages bis 2023 an. Bundesinnenminister Seehofer betonte als Verhandlungsführer des Bundes, die Finanzlage sei derzeit außerordentlich schwierig.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.