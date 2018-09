Die Lokführergewerkschaft GDL geht mit einer Forderung nach 7,5 Prozent mehr Geld in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn.

Das teilte der Gewerkschaftsvorsitzende Weselsky in Frankfurt mit. Zudem will die GDL unter anderem erreichen, dass die Bahn für Nachtschichten sowie Arbeit an Sonn- und Feiertagen höhere Zulagen zahlt. Insgesamt umfasst der Forderungskatalog der Gewerkschaft 38 Punkte. Die Deutsche Bahn wollte sich inhaltlich zunächst nicht dazu äußern. Der Konzern wartet noch auf die Vorlage der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG für die anstehende Tarifrunde.



Die Tarifverträge mit beiden Gewerkschaften laufen zum 30. September aus. Ab Oktober wird nach Angaben der Bahn für 154.000 Mitarbeiter verhandelt. Der neue Vertrag soll eine Laufzeit von zwei Jahren haben.