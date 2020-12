Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber haben die Tarifverhandlungen für die 3,8 Millionen Beschäftigten Metall- und Elektroindustrie gestartet.

Den Auftakt machten in Hamburg die IG Metall Küste und der Arbeitgeberverband Nordmetall. Die Gewerkschaft verlangt insgesamt vier Prozent mehr Geld bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten. Gleichzeitig soll Spielraum für Arbeitszeitverkürzungen geschaffen werden, um Stellen zu sichern - etwa in Form einer Vier-Tage-Woche. Die Arbeitgeberseite begrüßte, dass die Beschäftigungssicherung im Vordergrund stehen solle. Höhere Löhne seien angesichts der Corona-Krise jedoch niemandem vermittelbar. Nach Einschätzung der Gewerkschaft sind bis zu 250.000 Stellen gefährdet, insbesondere in der Automobilindustrie.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.