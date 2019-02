Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst Verdi kündigt Warnstreiks für kommende Woche an

In zentralen Fragen keinerlei Annäherung, von einem Durchbruch meilenweit entfernt - so lautet die Bilanz aus Sicht von Verdi-Chef Frank Bsirske beim Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Bereits nächste Woche sollen deshalb Warnstreiks beginnen, kündigte die Gewerkschaft an.

Von Vanja Budde

