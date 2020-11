Der Schlichtungsversuch zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ist gescheitert.

Der Schlichter, der frühere brandenburgische Ministerpräsident Platzeck, teilte mit, die GDL habe seinen Vorschlag abgelehnt. Dies sei bedauerlich, da man kurz vor dem Ziel gewesen sei. Bahn-Personalvorstand Seiler nannte das Vorgehen der Gewerkschaft unverantwortlich. Streiks drohen jedoch vorerst nicht, weil der Tarifvertrag mit der GDL noch bis Ende Februar gilt.



Die Gewerkschaft der Lokführer hatte schon im Vorfeld deutlich gemacht, dass die Leistung des Zugpersonals in der Coronakrise honoriert werden müsse und dieses nicht zur Sanierung des Konzerns herangezogen werden dürften. Der Bundeskonzern hat in den vergangenen Monat hohe Umsatzeinbußen eingefahren. Mit der konkurrierenden Eisenbahnergewerkschaft EVG hatte sich die Bahn auf deutlich niedrigere Entgelterhöhungen verständigt als in den Jahren zuvor.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.