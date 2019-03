Tarifverhandlungen "Spektakuläre Einigung" im öffentlichen Dienst

Rund eine Million Angestellte in Kliniken, Schulen, bei Rettungsdiensten und der Polizei erhalten acht Prozent mehr Lohn - in drei Schritten. Laufzeit des Tarifvertrags: 33 Monate. Es sei "das beste Ergebnis für einen Lohnabschluss im Länderbereich seit vielen Jahren", so ein zufriedener Verdi-Chef Bsirske.

Von Vanja Budde

