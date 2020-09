Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks fort - heute im Gesundheitswesen.

In zahlreichen Kliniken wollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen und in Berlin. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sei sichergestellt, heißt es. Die Gewerkschaft will mit den Warnstreiks im aktuellen Tarifkonflikt Druck machen. Sie fordert für rund 2,3 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen eine bessere Bezahlung, eine Pflegezulage von 300 Euro und die Begrenzung der Arbeitszeit im Rettungsdienst auf 45 Stunden pro Woche.



Gestern war es wegen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in etlichen Städten zu starken Einschränkungen gekommen.

