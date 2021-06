In Sachsen-Anhalt und Thüringen hat die Gewerkschaft verdi nach einer ergebnislosen ersten Tarifrunde im Einzel- und Versandhandel zu Warnstreiks aufgerufen.

17 Betriebe in Ost- und Südthüringen, Erfurt sowie im südlichen und nördlichen Sachsen-Anhalt sollen bestreikt werden. Man wolle den Arbeitgebern deutlich zeigen, dass die Beschäftigten spürbare Einkommenserhöhungen erwarteten, hieß es. Die Gewerkschaft verweist darauf, dass vor allem der Lebensmitteleinzelhandel in der Pandemie hohe Umsatzsteigerungen verbucht habe.



Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die rund 280.000 Beschäftigten der Branche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen war am Dienstag ohne Ergebnis verlaufen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Lohn und einen Zuschlag von 45 Euro im Monat, dazu ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.