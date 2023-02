Viele Pakete und Breife wurden während der Warnstreiks verspätet zugestellt. (picture alliance/dpa/Sina Schuldt)

Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten und verweist zur Begründung unter anderem auf die Inflation. Die Deutsche Post wies die Forderungen bislang als überzogen zurück. Um die Arbeitsplätze im Brief- und Paketgeschäft zu sichern, seien Einkommenssteigerungen in dieser Größenordnung nicht vertretbar, hieß es. Das Unternehmen kündigte vor Beginn der laufenden Verhandlungen an, seinerseits ein Angebot vorzulegen.

Die Gewerkschaft hatte ihrer Forderung in den vergangenen Wochen mit mehreren Warnstreiks Nachdruck verliehen. Allein in dieser Woche beteiligten sich nach Angaben von Verdi rund 23.000 Postbeschäftigte an den Arbeitsniederlegungen.

