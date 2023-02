Deutsche Post

Die Warnstreiks der Deutschen Post gehen heute weiter. (Annette Riedl/dpa)

Die Arbeitgeber haben angekündigt, in der gestern begonnenen dritten Gesprächsrunde ein Angebot vorzulegen. Die Tarifforderungen der Gewerkschaft Verdi wies die Post als überzogen zurück. Verdi will 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten durchsetzen und verweist zur Begründung unter anderem auf die Inflation. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatte es in den vergangenen Wochen Warnstreiks gegeben.

Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sind unter anderem in Nordrhein-Westfalen Warnstreiks angelaufen. In einigen Großstädten sind der Nahverkehr sowie Stadtverwaltungen und Kitas betroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.