Nach bundesweitem Warnstreik

Tarifverhandlungen werden fortgesetzt. (Carsten Koall/dpa)

Dabei trafen sich zunächst die Vertreter der Arbeitgeber zu internen Beratungen. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr. Bund und Kommunen hatten zuletzt fünf Prozent für 27 Monate angeboten. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte im Deutschlandfunk, er sehe Chancen auf eine Einigung - die Gewerkschaften müssten aber die schwierige finanzielle Lage der Kommunen im Blick haben. Den gestrigen bundesweiten Warnstreik nannte Landsberg unverhältnismäßig.

Inzwischen läuft der Betrieb im öffentlichen Verkehrssektor wieder weitgehend reibungslos. Bei der Deutschen Bahn war am Morgen noch vom streikbedingten Ausfall einzelner Fahrten die Rede. Auch am größten Flughafen des Landes in Frankfurt am Main hat sich die Lage normalisiert.

