Sozial- und Erziehungsdienst

Erzieherinnen und Erzieher bei einer der Kundgebung der Gewerkschaft Verdi in Gelsenkirchen. (Roland Weihrauch / dpa)

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, im Einvernehmen mit den Arbeitgebern wolle man sich mehr Zeit für die Gespräche nehmen. Die Gewerkschaften fordern für die rund 330.000 Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und eine Behebung des Fachkräftemangels.

Die vergangene Verhandlungsrunde im März war ohne Ergebnis geblieben. Daraufhin hatten in den vergangenen Wochen viele Beschäftigte unter anderem in Kitas zeitweise die Arbeit niederlegt. Heute beteiligten sich in Nordrhein-Westfalen mehrere tausend Erzieherinnen und Erzieher an landesweiten Streiks und einer Kundgebung in Gelsenkirchen. Auch für morgen haben die Gewerkschaften zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Welge, erklärte, sie sei zu einem konstruktiven Kompromiss bereit. Es gebe keinen Grund, einen großen Arbeitskampf vom Zaun zu brechen.

