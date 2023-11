Ein Zugbegleiter der Detutschen Bahn geht an einem ICE entlang. (imago / Sven Simon / Frank Hoermann)

Für die Gespräche in Berlin sind zunächst zwei Tage angesetzt. Nach dem Warnstreik der GDL in der vergangenen Woche gilt der Konflikt allerdings bereits jetzt als festgefahren. Die Gewerkschaft fordert neben einer Lohnerhöhung und einer Inflationsprämie vor allem eine Senkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Über diese Forderung will die Bahn allerdings nicht verhandeln. Bei der GDL läuft derzeit eine Urabstimmung über unbefristete Arbeitsniederlegungen. Die Deutsche Bahn bezeichnete das Vorgehen als "befremdlich und irrational". GDL-Chef Weselsky hat in Interviews einen harten Arbeitskampf angekündigt.

