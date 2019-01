Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben im Tarifkonflikt eine Einigung erzielt.

Wie beiden Seiten in Frankfurt am Main mitteilten, verständigten sie sich auf einen langfristigen Tarifvertrag bis Ende Februar 2021. Die rund 36.000 Beschäftigten des Fahrpersonals erhalten in zwei Tarifstufen (Link zur Bahn-Webseite) zusammen 6,1 Prozent mehr Geld sowie eine Einmalzahlung von 1.000 Euro. Statt der zweiten Tariferhöhung von 2,6 Prozent ist auch zusätzlicher Urlaub oder eine kürzere Wochenarbeitszeit möglich. Weitere Vereinbarungen betreffen die Jahresarbeitszeit, die Pausenregelung und die betriebliche Altersvorsorge. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte sich die Bahn bereits Mitte Dezember auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.



Streiks bei der Bahn sind damit bis ins Jahr 2021 erst einmal ausgeschlossen.