Amoklauf in Hamburg

In diesem Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Gross Borstel erschoss ein Mann sieben Menschen und sich selbst. (Philipp Reiss/IMAGO/epd)

Grote, SPD, sagte, es sei dem schnellen Eingreifen der Einsatzkräfte zu verdanken, dass es nicht noch mehr Opfer gegeben habe. Fünf Minuten nach den ersten Notrufen um kurz nach 21 Uhr seien Spezialkräfte vor Ort gewesen und in das Gebäude eingedrungen. Daraufhin sei der Täter ins Obergeschoss geflüchtet, wo er sich selbst getötet habe. Nach Angaben der Polizei hatte er zuvor neun Magazine an Munition auf die Gemeindemitglieder abgefeuert. Neben den Todesopfern gab es acht teils schwer Verletzte.

Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Er habe eine waffenrechtliche Erlaubnis als Sportschütze besessen und sei polizeilich bisher nicht aufgefallen. Hamburgs Polizeipräsident Meyer sagte, es gebe Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Täters. Sein Motiv sei noch unklar. Einen politischen Hintergrund schließen die Ermittler aus.

Steinmeier: "Tag des Schmerzes"

Bundespräsident Steinmeier drückte nach der Amoktat seine Anteilnahme aus. Er habe die Nachricht mit großem Entsetzen entgegen genommen, teilte er mit. Steinmeier sprach von einem "Tag des Schmerzes". Seine Gedanken seien bei den Toten und ihren Familien. Bundestagspräsidentin Bas, Kanzler Scholz, Innenministerin Faeser und Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher äußerten sich ebenfalls erschüttert. Faeser kündigte an, den Tatort zu besuchen, um den Opfern und ihren Angehörigen ihr Beileid auszusprechen und den Polizisten und Rettungskräften persönlich für ihren Einsatz zu danken.

International Entsetzen und Mitgefühl

EU-Innenkommissarin Johansson nannte die Tat "schockierend". Frankreichs Präsident Macron sprach den Angehörigen der Opfer und "all unseren deutschen Freunden" das Beileid Frankreichs aus. Auch die US-Regierung verurteilte die - so wörtlich - "sinnlose Gewalttat". Niemand sollte Angst um seine Sicherheit haben, wenn er ein Gotteshaus besuche, sagte ein Sprecher. Die USA stünden in Solidarität an der Seite Deutschlands.

Die Katholische Kirche in Hamburg rief zu Gebeten für die Opfer und deren Angehörige auf. Hamburgs evangelische Bischöfin Fehrs dankte allen, die in diesen schweren Stunden geholfen und getröstet haben. Rund um den Tatort legten Menschen Blumen und Kerzen nieder.

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibelauslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und unterwerfen sich strengen Vorschriften. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Die deutsche Gemeinschaft gehört mit knapp 200.000 Mitgliedern zu den größten in Europa.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.