Messerangriff im Regionalzug

Tote und Verletzte bei Messerattacke in Zug (Jonas Walzberg/dpa)

Der 33-jährige staatenlose Palästinenser befindet sich nach Angaben von Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin-Waack in Polizeigewahrsam. Zur Tat ausgesagt habe er bislang nicht, sagte die CDU-Politikerin auf einer Pressekonferenz in Kiel. Der Mann sei polizeibekannt gewesen. Seit 2015 habe er mehrere Gewalttaten in Nordrhein-Westfalen sowie in Hamburg begangen, hieß es weiter.

Der Festgenommene hatte gestern Nachmittag mit einem Messer im Regionalzug von Kiel nach Hamburg mehrere Reisende wahllos angegriffen. Er tötete zwei Menschen und verletzte fünf. Die Todesopfer waren 16 und 19 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.