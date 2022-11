Nach dem Brand in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern wird nun wegen Brandstiftung ermittelt. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Als Tatverdächtiger wurde ein 32 Jahre alter Feuerwehrmann festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Schwerin mitteilte. Nach Einschätzung der Ermittler hatte die Tat keinen politischen Hintergrund. Der Mann soll drei weitere Brände gelegt haben. Der Feuerwehrmann bestreite diese und weitere Taten. Es sei dennoch ein Haftbefehl erlassen worden, hieß es.

Die Polizei war nach dem verheerenden Feuer am 19. Oktober früh von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittler hatten einen politischen Hintergrund nicht ausgeschlossen, weil wenige Tage zuvor eine Hakenkreuzschmiererei auf dem Eingangsschild der Unterkunft gefunden worden war. In der Region hatte es in den Wochen zuvor aber auch eine nicht aufgeklärte Brandserie gegeben, der Strohmieten, Waldflächen und am 10. Oktober ein leerstehendes, reetgedecktes Haus in Blowatz zum Opfer gefallen waren. Groß Strömkendorf gehört zur Gemeinde Blowatz.

Das Feuer am 19. Oktober in Groß Strömkendorf hatte das ehemalige Hotel, in dem sich die Flüchtlingsunterkunft befand, weitgehend zerstört. Die 14 Bewohner und drei Betreuer konnten sich unverletzt aus dem reetgedeckten Gebäude retten.

