Der frühere CDU-Generalsekretär Tauber hat seine Partei dazu aufgerufen, eine klare Grenze nach rechts zu ziehen.

Zugleich greift er Vertreter der AfD, aber auch Parteifreunde scharf an. Auslöser seines Gastbeitrags für die Zeitung "Die Welt" ist der Mordfall Walter Lübcke. Tauber schreibt, die AfD habe mit der Entgrenzung der Sprache den Weg bereitet für die Entgrenzung der Gewalt. Einige AfD-Politiker wie Björn Höcke und Alice Weidel trügen Mitschuld am Tod Lübckes.



Tauber betont, die politische Rechte könne man nicht integrieren oder einbinden. Dies gelte, auch wenn Menschen wie der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes Maaßen oder die – Zitat – "namenlosen Wichtigtuer von der Werte-Union" das nicht einsehen wollten.



Tauber, von 2013 bis 2018 Generalsekretär der CDU und inzwischen Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, erinnerte an den Mordanschlag von Rechtsextremisten auf Außenminister Rathenau im Jahr 1922. Damals wie heute gelte, "Der Feind steht rechts".



Tauber schlug vor, den Artikel 18 des Grundgesetzes anzuwenden. Er sieht vor, dass Menschen, die Meinungsfreiheit und andere Grundrechte missbrauchen, diese Grundrechte verwirken.



In ersten Reaktion warfen ihm AfD und Werte-Union unter anderem mangelndes Demokratrieverständnis und Arroganz vor.