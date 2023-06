Titanic-Expedition

Für den Start und die Bergung ist bei Tauchbooten ein Schiff wie die Polar Prince erforderlich. (AP / DARRYL DYCK)

Die Koordinierungsstelle für Rettungsmaßnahmen in Halifax teilte mit, das Boot, das Platz für fünf Menschen bietet, sei bereits am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden. Ein Schiff der kanadischen Küstenwache und ein Militärflugzeug unterstützten die Suchaktion, die von der US-Küstenwache in Boston geleitet wird. Das Tauchboot des privaten Unternehmens Oceangate Expeditions bringt von seinem Heimathafen St. John's auf der kanadischen Insel Neufundland wohlhabende Touristen zum Wrack der "Titanic". Der Preis für eine Tour beträgt umgerechnet fast 230.000 Euro pro Person. Nach Unternehmensangaben verfügt das Kohlefaser-Gefährt über Sauerstoff für 96 Stunden.

Im Gegensatz zu U-Booten, die aus eigener Kraft auslaufen und in einen Hafen zurückkehren können, benötigen Tauchboote Unterstützung durch ein Begleitschiff.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.