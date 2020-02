Ein striktes Tauchverbot rund um die Wracks der "Wilhelm Gustloff", der "Goya" und der "Steuben" ist nach Meinung polnischer Taucher Unsinn. Das finden unter anderem die Angehören der Gruppe "Baltictech". Sie haben erst vor einigen Wochen die Leiche eines vermissten Froschmannes aus dem Wrack der "Wilhelm Gustloff" geborgen. Die "Baltictech"-Leute sind der Auffassung, dass Erkundungen unter bestimmten Auflagen genehmigt werden sollten – vergleichbar mit dem Betreten eines Friedhofs, der ja auch allgemein für die Öffentlichkeit zugänglich sei, meint Taucher Krzysztof Wnorowski:



"Wir wissen ganz genau, dass trotz des Verbots rund um die Wracks getaucht wird. Nach dem letzten Fund hat die Intensität vielleicht abgenommen, aber es wird dort getaucht. Das weiß ich aus unterschiedlichen Quellen. Es wäre also sinnvoll, das unter bestimmten Voraussetzungen zu erlauben."



Die Wracks der "Wilhelm Gustloff", der "Steuben" und der "Goya" sind vor allem aus historischer Sicht interessant. Alle drei Schiffe wurden im ersten Halbjahr 1945 bombardiert und sanken mit zusammen rund 20.000 Menschen an Bord. Im Rahmen der Operation "Hannibal" der deutschen Kriegsmarine sollten in erster Linie Angehörige der 2. U-Bootlehrdivision und der 22. U-Flottille vom damaligen Gotenhafen, dem heutigen Gdynia, wegen des Vorrückens der Roten Armee Richtung Westen evakuiert werden.

Wracks gelten als Kriegsgräber

Zusätzlich nahmen die "Wilhelm Gustloff", die "Steuben" und die "Goya" tausende von Flüchtlingen an Bord. Alle Schiffe waren überfüllt. Alleine der Untergang der "Wilhelm Gustloff" gilt unter Experten heute als die größte Katastrophe der zivilen Schifffahrt des 20. Jahrhunderts. Trotzdem sind die drei Wracks aus der Perspektive von Taucher Wnorowski nur begrenzt interessant. Dies gelte zumindest für die "Wilhelm Gustloff", sagt er:



"Die Sowjets haben das Wrack massiv zerlegt, um es zu plündern. Bis heute wissen wir nicht, ob sie es geschafft haben, alles herauszuholen. Der mittlere Schiffsteil ist wie ein Buch zusammengefaltet – die Steuerbord- und Backbordseite berühren sich. Die einzige attraktive Stelle zum Tauchen ist das Heck mit seiner Reling und dem erhaltenen Deck. Beeindruckend ist also höchstens ein Viertel des Wracks. Der Rest ist stark verwüstet."

Taucher der Baltictech Expedition durften die "Steuben" betauchen - und stellten fest, dass vieles gestohlen wurde (Deutschlandradio / Katarzyna Tuszynska)

Die Wracks der drei Schiffe gelten seit etwa 15 Jahren als Kriegsgräber. Dies bedeutet, dass es um sie herum eine Sicherheitszone gibt. Alle Unterwasseraktivitäten sind dort verboten, erklärt Jan Młotkowski, stellvertretender Direktor des Meeresamtes in Gdynia. Dies soll unter anderem Plünderungen vorbeugen. Aber nicht nur. Die Erlaubnis dort zu tauchen, kann nur vom Seeamt erteilt werden, erklärt Młotkowski:



"Das Ganze begann in den 90er-Jahren, als im deutschen Fernsehen Bilder von der 'Goya' gesendet worden waren. In der Reportage waren menschliche Knochen in großen Mengen zu sehen. Das hat viel Empörung in der Öffentlichkeit ausgelöst; nach dem Motto: 'Wer und mit welcher Erlaubnis taucht dort?' Einige wollen dort hinabtauchen, anderseits wollen andere die Sicherheit haben, dass ihre Angehörigen dort in Frieden ruhen. Das ist die zweite Seite der Medaille."

Plünderung trotz Tauchverbots

Auf Initiative der deutschen Botschaft wurden Maßnahmen ergriffen, um die Wracks zu schützen. So wurden die Verbote eingeführt. Im Dezember 2018 hatte jedoch das Seeamt in Stolpe der "Baltictech"-Gruppe aus Gdynia die Erlaubnis erteilt, das Wrack der "Steuben" zu durchsuchen, das am 10. Februar 1945 versenkt wurde. Die Taucher stellten fest, dass alles, was nicht niet- und nagelfest ist, geklaut worden ist.



"Wir wollen definitiv in diesem Jahr zur 'Steuben' und zur 'Goya' hinab. Der letzte Tauchgang zur 'Steuben' hat einmal mehr klargemacht, dass ein Register zur Erfassung aller noch an Bord befindlichen Gegenstände notwendig ist. Denn trotz des Tauchverbots werden dort immer wieder Teile geraubt. Wenn diese nicht aufgelistet sind, sind wir nicht in der Lage zu beweisen, dass überhaupt etwas gestohlen wurde. Deshalb wollen wir unbedingt diese Bestandsaufnahme durchführen. Vielleicht ist es ein kleiner Schritt, um die Wracks zum Tauchen freizugeben."



Ende Februar 2019 hat der Direktor des Meeresamtes in Gdynia eine Verordnung erlassen. Demnach ist es möglich, zu Forschungszwecken in Zusammenhang mit der Errichtung eines Registers und dem kulturellen Erbe zu den drei Wracks hinabzusteigen, erklärt sein Stellvertreter Młotkowski:



"Es ist möglich, wissenschaftliche, archäologische und Registerarbeiten an den Wracks durchzuführen. Ein entsprechender Antrag muss gestellt werden. Bei den Arbeiten muss immer ein Tauch-Archäologe des Archäologischen Museums dabei sein. Wir sind sogar daran interessiert, zu sehen, was um die Wracks geschieht und zu beobachten, wie sie sich verändern. Das sind aber keine Ausflüge."

Zukünftig Strafen möglich

Nach Darstellung des Meeresamtes in Gdynia werden Ausflüge zu den Wracks nicht genehmigt. In diesem Jahr will die polnische Behörde im Kreis der Ostsee-Anrainerstaaten eine Initiative starten, um die illegalen und oftmals kommerziellen Tauchgänge zu den Wracks, die nach Angaben des Meeresamtes in Gdynia, aus Schweden und Dänemark organisiert werden, zu unterbinden. Seine Behörde sei auf Anzeigen im Internet gestoßen, in denen Tauchgänge zum Wrack der "Wilhelm Gustloff" beworben werden, erklärt Vizedirektor Młotkowski:



Taucher Krzysztof Wnorowski findet, dass alle Wracks unter bestimmten Auflagen betaucht werden dürfen sollten (Deutschlandradio / Katarzyna Tuszynska)

"Taucher betrachten manchmal diese Expeditionen genauso wie Bergsteiger die Eroberung der Achttausender nach dem Motto: 'Sie wollen irgendwo sein, weil es ein wichtiger Ort ist, der historisch irgendwie wichtig ist.' Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es ein Kriegsgrab ist und nicht ein Ausflugsort. Dagegen werden wir mit aller Entschlossenheit vorgehen."



Veranstalter von Tauchgängen zu den drei Wracks müssen indes außer mit einer Festsetzung durch den polnischen Grenzschutz nicht mit Konsequenzen rechnen. Deshalb sollen die Vorschriften mit den entsprechenden Strafen verschärft werden, kündigt das Meeresamt in Gdynia an. Damit, dass alle Taucher hinab zur "Wilhelm Gustloff", der "Goya" und zur "Steuben" hinabsteigen dürfen, ist also in Zukunft auch nicht zu rechnen.