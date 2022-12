Juwelendiebstahl

Einsatzkräfte der Polizei bei der Suche nach Beweisstücken im Landwehrkanal in Berlin-Neukölln. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Etwa 20 Taucher aus verschiedenen Bundesländern suchten im Schifffahrtskanal im Bezirk Neukölln nach Beweisstücken, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Dabei sollten etwa 150 Meter des Kanals abgesucht werden, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Vor drei Jahren waren bei einem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden historische Schmuckstücke im Wert von über 113 Millionen Euro gestohlen worden. In der vergangenen Woche stellte die Polizei in Berlin einen Großteil der Beute sicher. 31 Einzelteile wurden wieder nach Dresden gebracht, wo Experten die Stücke derzeit untersuchen.

Verdächtigt werden sechs junge Männer. Sie müssen sich bereits unter anderem wegen Bandendiebstahls vor Gericht verantworten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.