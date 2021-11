Das belarussische Logistikzentrum Bruzgi fungiert als Notunterkunft für Migranten. (picture alliance/dpa/TASS)

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, hoffen viele von ihnen noch immer auf eine Aufnahme in Deutschland. Einige von ihnen sprechen demnach Deutsch oder haben Familie in Deutschland, konnten aber wegen der Pandemie zuletzt keine Visa erhalten. Das belarussische Innenministerium teilte unterdessen mit, erneut seien 118 Migranten freiwillig ausgereist und in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Mehrheit der Menschen bestehe aber auf einer Aufnahme in die EU. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte einen humanitären Korridor der EU für 2.000 Migranten gefordert. Vertreter der EU und Deutschlands werfen Lukaschenko vor, die Menschen gezielt ins Land und an die Grenze gelockt zu haben, um die EU zu destabilisieren.

Die belarussische Führung fordert finanzielle Unterstützung der EU für die Unterbringung der Migranten. Für die Notunterkunft in der Logistikhalle fielen 20.000 Euro täglich an, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.