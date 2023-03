Assistenzärztinnen und -ärzte vor dem Londoner St. Thomas' Hospital. (Kirsty Wigglesworth / AP / dpa)

Mitglieder der Gewerkschaft BMA errichteten Streikposten vor den Kliniken. Die Ärzte wollen höhere Löhne erreichen. Nach Angaben der BMA haben sie seit 2008 aufgrund der Inflation real 26 Prozent ihres Gehalts verloren. Verantwortliche des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS äußerten sich besorgt über die Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen auf die Patientinnen und Patienten.

Für Mittwoch sind in Großbritannien weitere Streiks angekündigt, dann wollen auch Lehrkräfte, die Londoner U-Bahn-Fahrer sowie Medienschaffende des Rundfunksenders BBC in den Ausstand gehen. In dem Land wird bereits seit Monaten in zahlreichen Branchen gestreikt.

