Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pride-Parade in Seoul, Südkorea (AFP / ANTHONY WALLACE)

Die Organisatoren sprachen von 50.000 Teilnehmenden. Zahlreiche Botschafterinnen und Botschafter anderer Länder erklärten sich solidarisch, so auch der deutsche Botschafter Reiffenstuel. Die Rechte queerer Menschen sind in Südkorea weiterhin Streitthema. In der Nähe des Veranstaltungsortes demonstrierten tausende Menschen gegen gleichgeschlechtliche Ehen.

