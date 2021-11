Bremen: Beschäftige im öffentlichen Dienst demonstrieren mit einer Menschenkette an der Weserpromenade zwischen Bürgermeister-Smidt-Brücke und Wilhelm-Kaisen-Brücke, zwei Teilnehmerinnen stehen mit einer Maske mit der Aufschrift "unverzichtbar". (Sina Schuldt/dpa)

Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi waren es in Hannover 2.000 Menschen, in Bremen rund 1.800. Unter den Streikenden waren demnach auch Beschäftigte der Universitätskliniken Hannover und Göttingen. In Baden-Württemberg und Hamburg gab es ebenfalls Aktionen.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem 5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro, für die Beschäftigten im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro. Von den Arbeitgebern gibt es bislang kein Angebot.

Die dritte Verhandlungsrunde für den Öffentlichen Dienst der Länder findet am Wochenende in Potsdam statt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.