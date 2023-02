Tarifkonflikt

Warnstreiks bei der Deutschen Post (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Nach Angaben des Unternehmens beteiligten sich heute rund 5.300 Mitarbeiter an Warnstreiks, Verdi sprach von 8.000. Die Gewerkschaft hatte zu der Protestaktion aufgerufen und fordert 15 Prozent mehr Gehalt für eine Laufzeit von 12 Monaten. Darüber hinaus will sie eine Anhebung der Vergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat durchsetzen. Die Post hatte das Paket wiederholt als realitätsfern zurückgewiesen und bezeichnete die erneuten Warnstreiks als überzogen. Die Verhandlungen sollen am Mittwoch und Donnerstag mit der dritten Runde fortgesetzt werden. Die Post will dann ein eigenes Angebot vorlegen.

Als Folge des Warnstreiks müssen Kunden in diesen Tagen mit einer verzögerten Zustellung von rund einer Million Briefen und mehreren hunderttausend Paketen rechnen.

