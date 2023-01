Streik der Rettungskräfte in England und Wales (Peter Byrne / PA Wire / dpa / Peter Byrne)

An dem Streik beteiligten sich die Mitglieder von drei Gewerkschaften in England und Wales. Sie fordern eine bessere Bezahlung und verlangen Verhandlungen mit der Regierung. In London wurden die Bewohner aufgerufen, die Notrufnummer 999 nur in lebensbedrohlichen Situationen zu wählen.

Es ist bereits der dritte Streik von Rettungsdienstmitarbeitern innerhalb von fünf Wochen. Für den 6. Februar sind die Beschäftigten zu einem gemeinsamen Massenstreik mit dem Pflegepersonal in öffentlichen Krankenhäusern aufgerufen. Auch in anderen Bereichen wie bei der Bahn, der Post und der Grenzpolizei hatte es in Großbritannien zuletzt Streiks gegeben.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.