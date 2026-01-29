König Felipe VI und Königin Letizia während der Trauermesse in Huelva. (IMAGO / CordonPress)

Neben mehreren Regierungsvertretern war auch der spanische König Felipe VI. anwesend. Die Messe wurde am Abend live im spanischen Fernsehen übertragen. Wegen der vielen Trauergäste wurde sie in einer Sportarena abgehalten.

Bei dem Zugunglück vor knapp zwei Wochen waren in der Provinz Córdoba zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert. 45 Menschen kamen ums Leben, 126 wurden teils schwer verletzt. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass Schäden an den Schienen den Unfall verursacht hatten.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.