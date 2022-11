Reformationstag

Annette Kurschus, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (Archivbild) (picture alliance/dpa | Friso Gentsch)

In der Lutherstadt Wittenberg kamen mehrere Tausend Menschen zusammen. Ein Thema war der Ukraine-Krieg. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Kurschus, rief in ihrer Predigt zu Friedensgesprächen auf. Diese schienen derzeit in weiter Ferne zu liegen. Umso nötiger sei jedes Gespräch, das darauf abziele, dass die Waffen schweigen. Parallel zu den Feierlichkeiten gab es auch Protestaktionen. Dazu hatten mehrere rechte Gruppen aufgerufen.

Am 31. Oktober erinnern Protestanten in aller Welt an den Beginn der Reformation und die Gründung der evangelischen Kirche.

